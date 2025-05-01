Göztepe'de Adana öncesi eksik çok!

Süper Lig'de Başakşehir'i evinde 4-1 yenerek uzun bir aradan sonra yeniden tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına çok eksik bir kadroyla çıkacak.



Son Başakşehir karşılaşmasında orta saha Doğan Erdoğan, sol kanat İsmail Köybaşı, forvet Kubilay Kanatsızkuş ve orta saha Matsuki'nin da sakatlanmasıyla adeta revire dönen sarı-kırmızılılarda Isaac Solet, Djalma Silva, Miroshi, Juan ve Bokele de takımla olmayacak. Haftalar önce küme düşen rakibini yenip 2'de 2 yapmayı amaçlayan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle sol kanat bölgesinde sıkıntılı olduğu ifade edildi.



Kaburgalarından sakatlanan İsmail'in yerine Adana deplasmanında Nazım Sangare ya da Lassa Nielsen'in o bölgede tercih edileceği kaydedildi. Kalede yine Lis'e şans verecek Bulgar teknik adamın defans üçlüsünü Koray, Heliton ve Furkan'dan oluşturup sağ kanada Ogün'ü, sola Nazım ya da Nielsen'i yerleştirebileceği ifade edildi. Orta alanda Doğan ve Miroshi'nin yokluğunda Dennis'in yanında Ahmed Ildız'a forma vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, Tijanic'i ofansif orta sahada görevlendirip, ileride Romulo ve Emersonn'la gol arayacağı kaydedildi.



SAKATLIK RAPORU



Göztepe takımdaki sakat futbolcuların son durumlarıyla ilgili rapor yayınladı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Kaptanımız İsmail Köybaşı'nın Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerde kaburgasında iki kırık tespit edilmiştir. Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde başlatılmış ve devam etmektedir. Aynı müsabakanın ilk dakikalarında sakatlık yaşayan oyuncumuz Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuz Kuryu Matsuki'nin adductor kasında yırtık tespit edilmiş, tedavi süreci hızlıca başlatılmıştır. Sakatlığı bulunan diğer oyuncularımız Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin tedavi süreçleri ise planlandığı şekilde sürdürülmektedir."



