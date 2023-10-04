Göztepe, 2023'ün lideri oldu

Gürsel Aksel Stadı'nda son olarak Adanaspor engelini 1-0'lık skorla aşıp üst sıralar için umutlanan Göztepe, 1'inci Lig'de 2023 yılında en çok puan toplayan iki takımdan biri oldu.



Geçen sezonun ocak ayından bu yana 26 müsabakaya çıkan Göztepe, ligin son şampiyonu Samsunspor'la birlikte 46 puanı hanesine yazdırıp zirvede yer aldı.



Samsunspor bu seneyi Süper Lig'de geçirirken, Göz-Göz 1'inci Lig'de 7 karşılaşmaya çıktı. Göztepe 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Geçen sezon ise tam 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalan Göztepe, Play-Off çeyrek finalinde Bodrumspor'a elendi.



Göztepe, bu seride 13 galibiyet elde ederek en fazla kazanan takımlar arasına adını yazdırdı.







