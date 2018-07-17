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Gökdeniz'den Trabzonspor itirafı: ''Kırgınım!''

Bir dönem Trabzonspor ve Rubin Kazan forması giyen ve geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Milli yıldız Gökdeniz Karadeniz, çok özel açıklamalarda bulundu.

Gökdeniz'den Trabzonspor itirafı: ''Kırgınım!''
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17 Temmuz 2018 19:33
Futbola Trabzonspor'da başlayan ve 2008 yılında Rubin Kazan'a transferi sonrası Rusya'da 10 sezon forma giyen ve son olarak futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz, beIN Sports'a konuştu.

Trabzonspor'a karşı kırgınlığı olduğunu ifade eden 38 yaşındaki emektar yıldız, "Trabzonspor'a kırgınlığım yok değil. Rusya'da insanlar konuşurken, Trabzonsporlu Gökdeniz diyorlar. Futbolu bıraktığımda, veda maçı ya da aldığım ödüllerle ilgili Trabzonspor'dan bir açıklama beklerdim." dedi. 

''ABDÜLKADİR 60-70 MİLYON EURO OLURDU!''

Trabzonspor'da ki genç yeteneklerden bahsden Gökdeniz, Abdülkadir'in Güney Amerikalı olması halinde fiyatının 60-70 milyon euro olabileceğini iddia etti ve "Abdülkadir Arjantinli olsaydı, Arjantin'i de geçtim Kolombiyalı olsaydı, şu anda değeri 60-70 milyon euro olurdu." ifadelerini kullandı.

ZENİT, OKAY'I İSTEMİŞTİ

Celta Vigo'ya transfer olan Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun transferi için daha önce Zenit'in girişimlerde bulunduğunu itiraf eden Gökdeniz, "Okay henüz Celta Vigo ile imzalamamışken, Zenit'in teknik direktörü, benim arkadaşım, Okay'ı istemişti. Ama Okay sonunda İspanya'yı tercih etti. Ben de Rusya'ya oyuncularımız gitsin istiyorum." dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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