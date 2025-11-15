15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-478'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
1-080'
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2DA
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-179'
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı yenerek nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-69 yendi.

calendar 15 Kasım 2025 20:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı yenerek nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'ya konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan mücadeleyi Glint Manisa Basket, 80-69 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Glint Manisa Basket, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Karşıyaka ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1


Glint Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 50-60

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.