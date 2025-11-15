Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı yenerek nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'ya konuk oldu.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan mücadeleyi Glint Manisa Basket, 80-69 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Glint Manisa Basket, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Karşıyaka ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1
Glint Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 50-60
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan mücadeleyi Glint Manisa Basket, 80-69 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Glint Manisa Basket, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Karşıyaka ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1
Glint Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 50-60