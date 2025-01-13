Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander'ın yıllık 80 milyon dolarla NBA tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olabileceği iddia edildi.



The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein, Gilgeous-Alexander'ın bu yaz yaklaşık 300 milyon dolar değerinde dört yıllık bir uzatma kontratı için uygun olacağını ve maaşının 2030-31 sezonu sonuna dek 80 milyon dolarlık yıllık kazanç sınırına ulaşmasının beklendiğini belirtti.



Gilgeous-Alexander, MVP ödülü yarışında maç başına 31,5 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla iddiasını korumaya devam ediyor.



NBA'in mevcut toplu iş sözleşmesi uyarınca, bir oyuncunun 'süpermaksimum' uzatma için hak kazanması için All-NBA takımlarına girme veya büyük ödüllerden birini kazanma gibi belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.



Şu anda NBA'de en çok kazanan oyuncu olan Stephen Curry, senelik 55,8 milyon dolarlık maaşıyla zirvede yer alıyor. Nikola Jokic ve Joel Embiid, 51,4 milyon dolarla ikinci sırayı paylaşırken, Kevin Durant 51,2 milyon dolarla üçüncü sırada bulunuyor.



