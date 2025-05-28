Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA All-Star Maçı'nın formatının değiştirilmesini önerdi.



X platformunda bir kullanıcının "Team USA vs. Team World" formatındaki All-Star serisi fikrine yanıt veren Giannis, 2026 All-Star Maçı'nın bu şekilde oynanması gerektiğini söyledi:

"Gelecek yıl All-Star Maçı formatı bu olmalı!! İzlenmesi gereken basketbol."



Bu öneri, NBA yönetimi tarafından da ciddiye alınıyor olabilir. Başkan Adam Silver, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada 2026 All-Star Maçı için uluslararası bir format düşündüklerini belirtmişti. Silver, "Bir ölçüde ABD'ye karşı dünya formatına yöneliyoruz," ifadelerini kullanmıştı.



Bu yılın All-Star Maçı'nda kullanılan mini turnuva formatı ise Silver tarafından "başarısızlık" olarak nitelendirilmişti.



2026 All-Star Maçı, 15 Şubat'ta Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek.



