Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile takım arkadaşı olma fikrine sıcak baktığı ileri sürüldü.



Ancak Warriors'ın bu hamleyi gerçekleştirebilmesi finansal açıdan neredeyse imkânsız görünüyor.



Yaz dönemine girilirken en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Antetokounmpo'nun adı birçok takımla anılırken, NBA muhabiri Logan Murdock, yıldız oyuncunun Golden State Warriors'a ve Curry ile oynamaya olan ilgisini gündeme taşıdı.



Murdock, The Ringer'ın "Real Ones" programında yaptığı açıklamada, "Giannis'in bir gün Stephen Curry ile aynı takımda olma fikrine çok ama çok ilgisi vardı. Hatta bazı takım yetkililerinin o gece yaşananlardan sonra bu yönde bir izlenime kapıldıkları söylenebilir," ifadelerini kullandı.



Murdock'un bahsettiği gece, Giannis'in Curry'nin düzenlediği bir partiye katıldığı organizasyondu. Bu buluşma sonrasında, Giannis'in Warriors'a katılabileceği yönündeki spekülasyonlar hız kazandı. Ancak Murdock, bu hamlenin yapılmasının zorluğuna da dikkat çekti:



"Şu anda Golden State Warriors, Giannis yarışında yer almıyor gibi görünüyor. Bunun nedeni, onu istememeleri değil; ancak gerekli varlıklara sahip değiller."



Antetokounmpo gibi bir süperstarın takasında, karşılığında verilecek varlıkların ve finansal dengelemelerin önemine vurgu yapılırken, Giannis'in mevcut kontrat durumu da bu süreci daha karmaşık hale getiriyor. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon maaşı 54.1 milyon dolar ve sözleşmesinde üç yıl daha bulunuyor.



Warriors ise halihazırda maaş sınırının üzerinde ve manevra alanı oldukça kısıtlı. Takımın takas edilebilir en değerli oyuncusu, 22 yaşındaki forvet Jonathan Kuminga olarak görülüyor. Ancak Kuminga'nın dahil edilmesi bile, sınırlı draft haklarıyla birleşince Milwaukee'yi ikna etmeye yetmeyebilir.



