LaLiga'nın 22. haftasında Jose Bordalas'ın ekibi Getafe ile Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla 0-0 berabere kaldı.



Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.



Getafe'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada forma giymedi.



Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 24'e yükseltirken, Sevilla ise 28 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Sevilla sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.



