İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Getafe, Granada deplasmanına konuk oldu. Getafe, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Getafe'ye turu getiren golü, 93. dakikada Borja Mayoral attı.
Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 63'te oyuna dahil olan Bertuğ, Mayoral'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda tur atladı. Granada, turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Getafe'ye turu getiren golü, 93. dakikada Borja Mayoral attı.
Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 63'te oyuna dahil olan Bertuğ, Mayoral'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda tur atladı. Granada, turnuvaya veda etti.
Bertuğ Yıldırım'ı iki kişi yıkamadı, bir de asist yaptı! 🎯pic.twitter.com/Nxhy9qku8U
— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2025