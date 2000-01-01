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"George ve Paul, 2022'ye kadar Lakers'a katılacaklar"

Bleacher Report'tan Greg Swartz, LA Clippers süperstarı Paul George ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un 2022 yılına kadar Los Angeles Lakers'a katılacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bleacher Report'tan Greg Swartz, LA Clippers süperstarı Paul George ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un 2022 yılına kadar Los Angeles Lakers'a katılacağını iddia etti.

Swartz'a göre, Lakers, bubble'dan sadece bu sezonun şampiyonu olarak değil, aynı zamanda birkaç yıl boyunca ligdeki hakimiyetlerini garanti edecek olan iki büyük oyuncu peşinde koşmak için, kovalama sürecini başlatacak şekilde ayrılacak.

Swartz, Anthony Davis ve LeBron'un, CP3 ve George'u takımlarından çekmeye çalışacaklarını tahmin ediyor:

"George'un James ve Chris Paul'a (2022'de serbest oyuncu olacak) katılma fırsatı varsa, bunu pas geçebilir mi? Özellikle L.A.'den de ayrılmak zorunda kalmazsa? Lakers, 2022'de George için maksimum kontrat boşluğuna sahip olabilir ve Paul, yaklaşık 160 milyon dolarlık sözleşmesinden sonra, bir orta seviye istisna anlaşması almaya istekli olmalıdır. Bu daha yaşlı bir çekirdek olacak olsa da, James herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Davis hala 20'li yaşlarında olacak."


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