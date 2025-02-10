Gençlerbirliği'nde Etebo sahalardan 2 ay uzak kalacak

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, sakatlığı yüzünden 2 ay futbol oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Gençlerbirliği'nde Etebo sahalardan 2 ay uzak kalacak
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10 Şubat 2025 12:40
Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, sakatlığı yüzünden 2 ay futbol oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibinin Esenler Erokspor ile karşılaştığı 23. hafta maçında sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Etebo'nun, sol bacağındaki "biseps femoris kasına ait intramuskuler tendonunda kısmi yırtık ve ileri düzeyde kanama" tespit edildi.

Açıklamada Etebo'nun tedavisinin yaklaşık 2 ay süreceği belirtildi.


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