Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol 45+2'de Amilton'un ayağından geldi.



Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Çorum FK, kendi sahasında çıktığı ikinci karşılaşmayı da kaybetti.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken Çorum FK 6 puanda kaldı.



Gençlerbirliği önümüzdeki hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. Çorum FK ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



