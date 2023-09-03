Gençlerbirliği, Çorum'u tek golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Çorum'u tek golle devirdi
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03 Eylül 2023 21:13
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol 45+2'de Amilton'un ayağından geldi. 

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Çorum FK, kendi sahasında çıktığı ikinci karşılaşmayı da kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken Çorum FK 6 puanda kaldı. 

Gençlerbirliği önümüzdeki hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. Çorum FK ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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