Genç milli masa tenisçiler'den 16 madalya!

Yıldız ve genç milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Orestiada şehrinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.



Şampiyonada, Görkem Öçal, Kenan Eren Kahraman, Mustafa Nephan'dan oluşan Yıldız Erkek Milli Takımı, Büşra Demir, Elifnaz Dinçer, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek'ten oluşan Yıldız Kız Milli Takımı ve Uğur Can Dursun, Hakan Işık, Ali Karaboğa, Arda Temel'den oluşan Genç Erkek Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.



Karışık çiftlerde Görkem Öçal-Büşra Demir altın, Uğur Can Dursun-Zeynep Karaca bronz madalya kazandı.



Double kategorisinde Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti altın, Görkem Öçal-Eren Kahraman çifti ise gümüş madalya elde ederken, bu kategoride Mustafa Nephan da bronz madalyaya ulaştı.



Şampiyonada ferdi olarak yıldızlarda Büşra Demir altın, Görkem Öçal, Mustafa Nephan, Asude Tuba Şimşek ve Elifnaz Dinçer bronz, gençler kategorisinde ise Hakan Işık altın, Uğur Can Dursun ve Zeynep Karaca bronz madalyanın sahibi oldu.





