Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ BOZULDU
Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
BURAK BOZAN HASTANEYE KALDIRILDI
Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.
İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Bodrum Fk evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.
17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.
90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ BOZULDU
Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
BURAK BOZAN HASTANEYE KALDIRILDI
Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.
İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 26 puana yükselirken, Bodrum FK puanını 16'ya yükseldi.
🚑Gaziantep FK'nin Bodrum FK ile karşılaştığı maçta sakatlanan Burak Bozan, hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/9mi06wA7Cp
— Sporx (@sporx) January 18, 2025
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Bodrum Fk evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.
17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.
90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)