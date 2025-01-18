🚑Gaziantep FK'nin Bodrum FK ile karşılaştığı maçta sakatlanan Burak Bozan, hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/9mi06wA7Cp



— Sporx (@sporx) January 18, 2025

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 26 puana yükselirken, Bodrum FK puanını 16'ya yükseldi.Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Bodrum Fk evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.65. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Eskihellaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'da kaldı.90+1. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.90+5 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Diogo Sousa uzaklaştırdı.Gaziantep BüyükşehirMuhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem ÖzbayMustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)