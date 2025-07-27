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Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı

FK Borac Banja Luka oyuncusu Enver Kulasin, 3+1 yıllık sözleşme ile Gaziantep FK kadrosuna katıldı.

calendar 27 Temmuz 2025 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Enver Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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