Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı

Gaziantep FK Yöneticisi Erim Arıkan, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı
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26 Nisan 2025 21:33
Gaziantep FK Yöneticisi Erim Arıkan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Erim Arıkan "Geçen hafta zaten bizim fişimizi çektiler. Maalesef Anadolu kulüplerinin kaderi bu. Bugün de bir penaltı pozisyonu. Penaltı mı değil mi tartışılır." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erim Arıkan "İlk gelen yorumlara göre penaltı değil. Oyuncu havaya çıkarken ellerini nasıl yapacak? Sonra moral olarak çöktük. Pozisyon penaltı değil." ifadelerini kullandı.

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