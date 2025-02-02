Galatasaray, Zaniolo için anlaştı!

Galatasaray ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo transferinde anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Zaniolo için anlaştı!
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02 Şubat 2025 12:09
Son güncelleme 02 Şubat 2025 12:23
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, ara transferde ise Fiorentina'ya imza atıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray ve Fiorentina, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşma satın alma opsiyonlu kiralık şekilde olacak. Zaniolo'nun, Fiorentina'nın maçlarının yüzde 60'ında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. Zaniolo için satın alma opsiyonu ise 16 milyon euro olacak.

Zaniolo'nun Fiorentina'ya transferi için İtalyan oyuncunun şu anda forma giydiği Atalanta ile evrak işlerinin tamamlanması bekleniyor.

Atalanta'da bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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