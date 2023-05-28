Galatasaray yönetiminden 3 yıldıza dev öneri!

Galatasaray, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Sacha Boey, Victor Nelsson ve Lucas Torreira'ya "Bir sene daha kalın, Şampiyonlar Ligi vitriniyle herkes daha fazla kazansın" teklifini sunacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminden 3 yıldıza dev öneri!
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28 Mayıs 2023 13:06
Galatasaray'da artık gözler Ankaragücü maçında alınacak galibiyetin ardından resmîleşecek olan 23'üncü şampiyonluğa çevrilmiş durumda.

Florya'nın tek odak noktasında kritik 90 dakikada alınacak üç puan var. Yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu korumak ve takviye yapmak için mesai harcıyor.

Sarı kırmızılı oyuncuların bu sezon gösterdikleri performansla birçok Avrupa kulüplerinin radarına girdiği bir gerçek. Neredeyse her isme dev ekiplerden talip var.

HERKES KAZANIR

Yönetim Boey, Nelsson ve Torreira üçlüsüyle bir toplantı yapacak. Sarı kırmızılılar yıldız oyunculara bir sene daha takımda kalmaları durumunda, herkesin daha avantajlı bir konuma geçeceğini belirterek "Sizlere çok iyi teklifler var. İstediğimiz rakamlara da çıkmaya hazırlar. Ancak biz bu seneki kadroyu bozmak istemediğimiz gibi daha da güçlendireceğiz. Eğer bir sene daha kalırsanız Şampiyonlar Ligi etkisiyle daha iyi teklifler alırsınız herkes kazanır." diyecek. 

 
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