Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da finale çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!
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26 Nisan 2025 22:27

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale çıktı. 

Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.

Galatasaray Fuzul, finalde 27 Nisan Pazar günü Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.

 

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