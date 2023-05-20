Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'ın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 79 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Konyaspor'u misafir edecek.
PUAN DURUMU
(33 maç, 79 puan) Galatasaray
(33 maç, 74 puan) Fenerbahçe
(33 maç, 71 puan) Beşiktaş
(34 maç, 37 puan) Sivasspor
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, taraftarının da desteğini arkasına alarak maça baskılı başladı. Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada ise aradığı golü buldu. Kerem'in pasında sağ çaprazdan topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ATAKLARI ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, golün ardından rakip kaleyi yine yokladı. Ancak sarı-kırmızılı takım istediği net fırsatları yakalamakta zorlandı.
Mücadelede ilk yarının ortalarında ise tempo oldukça düşük geçti.
GALATASARAY'DA KIRMIZI BEKLENTİSİ!
Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında Robin Yalçın için kırmızı kart bekledi. 45+1'de Robin Yalçın, orta alanda Lucas Torreira'ya faul yaptı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler Robin Yalçın'a kırmızı kart bekledi. Arda Kardeşler, Robin'e sarı kart gösterdi. Galatasaray cephesi bu karara tepki gösterdi.
Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarının başında 2 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekipte Leke James ve Ahmed Musa oyuna dahil oldu. Clinton N'Jie ve Jordy Caicedo kenara geldi.
SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI
Sivaspor, 50. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Gradel'in ortasında Appindangoye'nin ceza sahası içinden kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.
YİNE ICARDI ATTI!
Galatasaray, 63. dakikada Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı. Sacha Boey'in ortasında arka direkte topa yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN OYUNA MÜDAHALE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'ın ardından 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda 66. dakikada Barış Alper Yılmaz ve ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu. Milot Rashica ve Sergio Oliveira kenara geldi.
GALATASARAY 2-0 KAZANDI
Galatasaray, 2-0'ın ardından rakip kaleye gitmeye devam etse de karşılaşmada başka gol çıkmadı.
Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 66 Midtsjö), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 74 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 86 Gomis)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Cofie, Robin Yalçın (Dk. 57 Keita), N'Jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 46 Leke James)
Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Mertens (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'ın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 79 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Konyaspor'u misafir edecek.
PUAN DURUMU
(33 maç, 79 puan) Galatasaray
(33 maç, 74 puan) Fenerbahçe
(33 maç, 71 puan) Beşiktaş
(34 maç, 37 puan) Sivasspor
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, taraftarının da desteğini arkasına alarak maça baskılı başladı. Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada ise aradığı golü buldu. Kerem'in pasında sağ çaprazdan topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ATAKLARI ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, golün ardından rakip kaleyi yine yokladı. Ancak sarı-kırmızılı takım istediği net fırsatları yakalamakta zorlandı.
Mücadelede ilk yarının ortalarında ise tempo oldukça düşük geçti.
GALATASARAY'DA KIRMIZI BEKLENTİSİ!
Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında Robin Yalçın için kırmızı kart bekledi. 45+1'de Robin Yalçın, orta alanda Lucas Torreira'ya faul yaptı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler Robin Yalçın'a kırmızı kart bekledi. Arda Kardeşler, Robin'e sarı kart gösterdi. Galatasaray cephesi bu karara tepki gösterdi.
Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarının başında 2 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekipte Leke James ve Ahmed Musa oyuna dahil oldu. Clinton N'Jie ve Jordy Caicedo kenara geldi.
SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI
Sivaspor, 50. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Gradel'in ortasında Appindangoye'nin ceza sahası içinden kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.
YİNE ICARDI ATTI!
Galatasaray, 63. dakikada Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı. Sacha Boey'in ortasında arka direkte topa yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
OKAN BURUK'TAN OYUNA MÜDAHALE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'ın ardından 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda 66. dakikada Barış Alper Yılmaz ve ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu. Milot Rashica ve Sergio Oliveira kenara geldi.
GALATASARAY 2-0 KAZANDI
Galatasaray, 2-0'ın ardından rakip kaleye gitmeye devam etse de karşılaşmada başka gol çıkmadı.
Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 66 Midtsjö), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 74 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 86 Gomis)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Cofie, Robin Yalçın (Dk. 57 Keita), N'Jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 46 Leke James)
Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Mertens (Galatasaray)