Galatasaray sağ bek transferinde gözünü Süper Lig'e çevirdi!

Sacha Boey'un satışı sonrası sağ bekten yana yüzü gülmeyen Galatasaray'da bu pozisyona 3 isim (Aurier, Jelert ve Frankowski) transfer edilmişti. Kaan Ayhan ve Roland Sallai'nin rotasyona girdiği sağ bek pozisyonu için Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray sağ bek transferinde gözünü Süper Lig'e çevirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 09:23
30 milyon euro bedelle Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray, daha sonra sağ bek pozisyonu için yaptığı transferlerde bir türlü dikiş tutturamadı.

Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.

TRANSFERDE FENERBAHÇE DETAYI

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

PERFORMANSI

Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasıyla bu sezon 25 maçta forma giydi ve 3 asistlik skor katkısı verdi.



 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.