30 milyon euro bedelle Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray, daha sonra sağ bek pozisyonu için yaptığı transferlerde bir türlü dikiş tutturamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.
TRANSFERDE FENERBAHÇE DETAYI
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
PERFORMANSI
Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasıyla bu sezon 25 maçta forma giydi ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.
TRANSFERDE FENERBAHÇE DETAYI
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
PERFORMANSI
Gökhan Sazdağı, Kayserispor formasıyla bu sezon 25 maçta forma giydi ve 3 asistlik skor katkısı verdi.