Galatasaray rekora koşuyor: "Direksaray"

Bu sezon 27 kez direkleri döven Galatasaray'ı, PSV Eindhoven (26), Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos (22) ile Liverpool, Benfica ve Feyenoord takımları (21) takip etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray rekora koşuyor: 'Direksaray'
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18 Nisan 2024 09:21
Son güncelleme 18 Nisan 2024 09:47
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, ligde direğe takılma konusunda rekora koşuyor.

Son oynanan Alanya maçında Mertens'in akıl dolu vuruşu çerçeveden dönerken sarı-kırmızılı ekip, bu şanssızlığı son üç karşılaşmada üç kez yaşadı. Süper Lig'de maç başına en fazla şut atan takım (19) olan Cimbom, toplamda meşin yuvarlağı 27 kez direklere nişanladı. Söz konusu istatistiği ile de hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın en iyi 10 liginde ilk sırada yer aldı.

MERTENS ATTIĞINDAN DAHA FAZLA TAKILDI

Aslan'ı; Hollanda ekibi PSV Eindhovan (26), Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos (22) ve Liverpool, Benfica, Feyenoord (21) takip etti. Galatasaray'da direği en fazla takılan futbolcu ligde 5 gol atan Dries Mertens oldu (6). Belçikalı yıldızı; Mauro İcardi (3), Kerem Aktürkoğlu (3), Sanchez (3) ve Oliveira (3) izledi. Kerem Demirbay ve Tete 2'şer defa direkleri döverken Zaha, Nelsson ve Ziyech de 1'er defa takıldı. Cimbom kazandığı maçların yanı sıra puan kaybı yaşadığı Hatayspor (2-1) ve Sivasspor (1-1) karşılaşmalarında da 2'şer defa direkleri geçemedi.



 
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