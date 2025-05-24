Galatasaray, Play-In'de Büyükçekmece karşısında!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In etabında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geliyor.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak.



Maç beIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN EN SKORER OYUNCUSU: JAMES PALMER



Galatasaray'da James Palmer, 16.03 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda. Palmer'ı 12.37 sayı ortalamasıyla Will Cummings takip ediyor.



İKİ TAKIM BİRBİRİNE KARŞI BİRER GALİBİYET ALDI



İki takım sezon içersinde birbirine karşı birer galibiyet aldı. Deplasmandaki maçı 76-65 kazanan Galatasaray 112-110 mağlup oldu.



ONVO BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖNE ÇIKAN OYUNCU: YANNICK FRANKE



Yannick Franke 17.52 sayı ortalamasıyla Onvo Büyükçekmece Basketbol'un öne çıkan oyuncusu konumunda.



