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Galatasaray, Play - In 1. turda dört sayı farkla galip!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In 1.turunda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u sahasında 94-90 mağlup etti.

calendar 24 Mayıs 2025 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 18:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Play - In 1. turda dört sayı farkla galip!
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In 1.turunda ONVO Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 94 - 90 kazandı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis

Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2

1. Periyot: 15-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 63-66


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