Galatasaray, Play - In 1. turda dört sayı farkla galip!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In 1.turunda ONVO Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 94 - 90 kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis
Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2
1. Periyot: 15-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 63-66
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 94 - 90 kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis
Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2
1. Periyot: 15-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 63-66
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