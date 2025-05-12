12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
3-1
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
2-1
12 Mayıs
Atalanta-Roma
1-144'
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
0-030'
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
1-0
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
2-2

Galatasaray Lucas Beltran'dan vazgeçmiyor!

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Lucas Beltran için yeniden devrede. İtalyan basını, Fiorentina'nın bu kez satışa açık olduğunu yazdı.

calendar 12 Mayıs 2025 22:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Lucas Beltran'dan vazgeçmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon sonunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray için İtalya'dan dikkat çekici bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündeminde yer alan Lucas Beltran için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın sezon başında transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Lucas Beltran'ı listesine yeniden eklediğini yazdı. Haberde, Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılıların bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi

YENİ HAMLE YOLDA

Habere göre; Galatasaray, sezon başında 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak Fiorentina bu teklifi kabul etmemişti. Ancak İtalyan kulübünün, yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

GALATASARAY YAKINDAN İZLİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Beltran'ın durumunu yakından izlediğini ve gelişmelere göre resmi bir girişim için hazırlık yaptığını ifade edildi.

BU SEZON BELTRAN

Fiorentina forması altında bu sezon toplam 45 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.