Sezon sonunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray için İtalya'dan dikkat çekici bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündeminde yer alan Lucas Beltran için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Corriere dello Sport, Galatasaray'ın sezon başında transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Lucas Beltran'ı listesine yeniden eklediğini yazdı. Haberde, Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılıların bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi
YENİ HAMLE YOLDA
Habere göre; Galatasaray, sezon başında 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak Fiorentina bu teklifi kabul etmemişti. Ancak İtalyan kulübünün, yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.
GALATASARAY YAKINDAN İZLİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Beltran'ın durumunu yakından izlediğini ve gelişmelere göre resmi bir girişim için hazırlık yaptığını ifade edildi.
BU SEZON BELTRAN
Fiorentina forması altında bu sezon toplam 45 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Corriere dello Sport, Galatasaray'ın sezon başında transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Lucas Beltran'ı listesine yeniden eklediğini yazdı. Haberde, Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılıların bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi
YENİ HAMLE YOLDA
Habere göre; Galatasaray, sezon başında 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak Fiorentina bu teklifi kabul etmemişti. Ancak İtalyan kulübünün, yaz transfer döneminde oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.
GALATASARAY YAKINDAN İZLİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Beltran'ın durumunu yakından izlediğini ve gelişmelere göre resmi bir girişim için hazırlık yaptığını ifade edildi.
BU SEZON BELTRAN
Fiorentina forması altında bu sezon toplam 45 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.