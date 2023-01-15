Galatasaray'ın transferine erteleme!

Galatasaray'ın Uğur Çiftçi transferi, takasla gitmesi kararlaştırılan Emre Taşdemir'in Sivasspor ile anlaşamaması üzerine ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın transferine erteleme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2023 23:37
Galatasaray'ın Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna katacağı Uğur Çiftçi'nin transferi ertelendi.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında Sivasspor ile anlaşma sağladı. Pazar akşamı İstanbul'a gelmesi beklenen Uğur Çiftçi'nin transferinde pürüz çıktı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir, Sivasspor ile anlaşamadığı için Uğur Çiftçi'nin İstanbul'a gelişi ertelendi.

İki kulüp yöneticileri arasında transferle ilgili görüşmeler sürerken, Uğur Çiftçi'nin en geç çarşamba gününe kadar imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ