Galatasaray'ın transferine erteleme!

Galatasaray'ın Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna katacağı Uğur Çiftçi'nin transferi ertelendi.



Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında Sivasspor ile anlaşma sağladı. Pazar akşamı İstanbul'a gelmesi beklenen Uğur Çiftçi'nin transferinde pürüz çıktı.



Galatasaraylı Emre Taşdemir, Sivasspor ile anlaşamadığı için Uğur Çiftçi'nin İstanbul'a gelişi ertelendi.



İki kulüp yöneticileri arasında transferle ilgili görüşmeler sürerken, Uğur Çiftçi'nin en geç çarşamba gününe kadar imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



