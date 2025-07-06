06 Temmuz
KFUM-Bryne
1-181'
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
2-081'
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
2-181'
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
2-0
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
1-2
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
0-251'
06 Temmuz
AGF-OB
0-054'
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
0-227'
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
0-07'
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
0-0MB
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
1-154'
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
2-0
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
3-1
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para!

Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olacak Alvaro Morata transferinden Galatasaray, 1 milyon Euro kazanacak.

calendar 06 Temmuz 2025 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 17:11
Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Alvaro Morata'nın transferi gündemde.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle İspanyol golcüyü göndermeye sıcak bakmayan Sarı-kırmızılılar, Morata'nın ayrılık inadını kıramadı.

1 MİLYON EURO GELİR

Como ve Morata, transfer için anlaştı. Eğer Galatasaray onay verirse, bu transferden 1 milyon Euro kazanacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.