Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Alvaro Morata'nın transferi gündemde.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle İspanyol golcüyü göndermeye sıcak bakmayan Sarı-kırmızılılar, Morata'nın ayrılık inadını kıramadı.
1 MİLYON EURO GELİR
Como ve Morata, transfer için anlaştı. Eğer Galatasaray onay verirse, bu transferden 1 milyon Euro kazanacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle İspanyol golcüyü göndermeye sıcak bakmayan Sarı-kırmızılılar, Morata'nın ayrılık inadını kıramadı.
1 MİLYON EURO GELİR
Como ve Morata, transfer için anlaştı. Eğer Galatasaray onay verirse, bu transferden 1 milyon Euro kazanacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.