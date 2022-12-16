Galatasaray'ın konuğu Arkas Spor!

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçında cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor maçı saat 15.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son 3 haftayı galibiyetle tamamladıklarını hatırlattı. Yükselen grafiklerini sürdürmek istediklerini bildiren Özden, "Sezonun ilk yarısını 4'te 4 yaparak kapatmayı hedefliyoruz. Ekibimizin İstanbul'dan galibiyetle döneceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor maçı saat 15.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son 3 haftayı galibiyetle tamamladıklarını hatırlattı. Yükselen grafiklerini sürdürmek istediklerini bildiren Özden, "Sezonun ilk yarısını 4'te 4 yaparak kapatmayı hedefliyoruz. Ekibimizin İstanbul'dan galibiyetle döneceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.
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