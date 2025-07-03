Galatasaray'da sermaye artırımında sona gelindi. Mayıs sonunda yönetim kurulu kararıyla yüzde 150'lik sermaye artırımı başvurusu yapan sarı-kırmızılıların onayını kısa süre içerisinde beklediği öğrenildi.
5.4 milyar TL olan sermaye yüzde 150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL'ye çıkarılacak.
Sermaye artırımının onaylanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kasasına en az 3 milyar TL girecek.
Galatasaray daha önce 2024 sonunda 1 milyar seviyesinde olan sermayesini yüzde 400'le 5 milyar 400 milyon seviyesine çekmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün kasasına dışarıdan 1.7 milyar TL para girmiş; bu gelirin 1.3 milyar lirasıyla Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcun önemli bölümü ödenmişti.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada "SPK onay verirse, sermaye artırımı sonrası 80-85 milyon Dolar gelir olacak. Bunun önümüzdeki ay sonlanmasını bekliyoruz. Bu para borçlara ya da farklı ödemelere kullanılacak" ifadelerini kullanmıştı.
5.4 milyar TL olan sermaye yüzde 150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL'ye çıkarılacak.
Sermaye artırımının onaylanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kasasına en az 3 milyar TL girecek.
Galatasaray daha önce 2024 sonunda 1 milyar seviyesinde olan sermayesini yüzde 400'le 5 milyar 400 milyon seviyesine çekmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün kasasına dışarıdan 1.7 milyar TL para girmiş; bu gelirin 1.3 milyar lirasıyla Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcun önemli bölümü ödenmişti.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada "SPK onay verirse, sermaye artırımı sonrası 80-85 milyon Dolar gelir olacak. Bunun önümüzdeki ay sonlanmasını bekliyoruz. Bu para borçlara ya da farklı ödemelere kullanılacak" ifadelerini kullanmıştı.