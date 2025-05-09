Galatasaray'ın ikiz kardeşleri: Icardi & Osimhen

Galatasaray'da 7 Kasım 2024'teki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapadı ancak Arjantinli yıldızın yokluğunu Victor Osimhen hissettirmedi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İşte iki oyuncunun hem saha içi hem saha dışında benzeyen yönleri:
1-PSG'den kiralık geldiği 2022-23 sezonunda Galatasaray'ı adeta tek başına şampiyon yapan İcardi'ye benzer performansı bu sezon Osimhen sergiledi.
2-Tangocu geçen sezon krallık tacını takmıştı. Osimhen bitime 4 hafta kala 24 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.
3-Maç önü seremonilerde Mauro İcardi'ye hücum eden minik çocukların yeni gözdesi Nijeryalı süper star oldu.
4-Arjantin yıldız 'Aşkın olayım' şarkısını tüm Türkiye'ye ezberletti. Osimhen ile de maskesi özdeşleşti.
5-Ülker markası, sakatlığı nedeniyle Mauro İcardi ile gerçekleştiremediği reklam filmini Victor Osimhen ile çekti.
İşte iki oyuncunun hem saha içi hem saha dışında benzeyen yönleri:
1-PSG'den kiralık geldiği 2022-23 sezonunda Galatasaray'ı adeta tek başına şampiyon yapan İcardi'ye benzer performansı bu sezon Osimhen sergiledi.
2-Tangocu geçen sezon krallık tacını takmıştı. Osimhen bitime 4 hafta kala 24 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.
3-Maç önü seremonilerde Mauro İcardi'ye hücum eden minik çocukların yeni gözdesi Nijeryalı süper star oldu.
4-Arjantin yıldız 'Aşkın olayım' şarkısını tüm Türkiye'ye ezberletti. Osimhen ile de maskesi özdeşleşti.
5-Ülker markası, sakatlığı nedeniyle Mauro İcardi ile gerçekleştiremediği reklam filmini Victor Osimhen ile çekti.