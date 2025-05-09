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Galatasaray'ın ikiz kardeşleri: Icardi & Osimhen

Mauro Icardi ile Victor Osimhen, Galatasaray'a hem saha içinde hem saha dışındaki katkıları ile birbirinin kopyası oldu.

calendar 09 Mayıs 2025 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın ikiz kardeşleri: Icardi & Osimhen
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Galatasaray'da 7 Kasım 2024'teki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapadı ancak Arjantinli yıldızın yokluğunu Victor Osimhen hissettirmedi.

İşte iki oyuncunun hem saha içi hem saha dışında benzeyen yönleri:

1-PSG'den kiralık geldiği 2022-23 sezonunda Galatasaray'ı adeta tek başına şampiyon yapan İcardi'ye benzer performansı bu sezon Osimhen sergiledi.

2-Tangocu geçen sezon krallık tacını takmıştı. Osimhen bitime 4 hafta kala 24 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.

3-Maç önü seremonilerde Mauro İcardi'ye hücum eden minik çocukların yeni gözdesi Nijeryalı süper star oldu.

4-Arjantin yıldız 'Aşkın olayım' şarkısını tüm Türkiye'ye ezberletti. Osimhen ile de maskesi özdeşleşti.

5-Ülker markası, sakatlığı nedeniyle Mauro İcardi ile gerçekleştiremediği reklam filmini Victor Osimhen ile çekti. 

 
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