Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Santos'un Brezilyalı kalecisi Gabriel Brazao, dikkat çeken bir harekete imza attı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
24 yaşındaki Brazao'nun sosyal medyadaki hamleleri transfere dair Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Brezilyalı eldivenin sosyal medyada Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.
Öte yandan Brazao, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi beğendi.
SANTOS'TAN 6 MİLYON EUROYA RET
Ayrıca geçtiğimiz gün Brezilya medyasında çıkan habere göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.
2028'E KADAR
24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.
24 yaşındaki Brazao'nun sosyal medyadaki hamleleri transfere dair Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Brezilyalı eldivenin sosyal medyada Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.
Öte yandan Brazao, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi beğendi.
SANTOS'TAN 6 MİLYON EUROYA RET
Ayrıca geçtiğimiz gün Brezilya medyasında çıkan habere göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.
2028'E KADAR
24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.