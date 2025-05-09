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Galatasaray'ın gündemindeki Brazao'dan olay hareket!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao, sosyal medyadan sürpriz bir harekete imza attı.

calendar 09 Mayıs 2025 12:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın gündemindeki Brazao'dan olay hareket!
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Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Santos'un Brezilyalı kalecisi Gabriel Brazao, dikkat çeken bir harekete imza attı.

24 yaşındaki Brazao'nun sosyal medyadaki hamleleri transfere dair Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Brezilyalı eldivenin sosyal medyada Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.

Öte yandan Brazao, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi beğendi.

SANTOS'TAN 6 MİLYON EUROYA RET

Ayrıca geçtiğimiz gün Brezilya medyasında çıkan habere göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.

2028'E KADAR

24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı. 

 

 

 

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