Galatasaray'ın en 'hırçını' Frankowski

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 35 futbolcunun 25'i, toplamda 3 kırmızı, 84 sarı kart gördü.
Ara transferde kadroya katılan Przemyslaw Frankowski, 12 müsabakada 1 kırmızı, 2 sarı kart cezası aldı. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, takımın en "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini eksik kaldığı Beşiktaş karşısında yaşadı.
Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 15. haftadaki Net Global Sivasspor maçında Metehan Baltacı, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki Günay Güvenç gördü.
- SARI KART RAPORU
Galatasaray'da en fazla sarı kartı Roland Sallai gördü.
Sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında süre alan Macar kanat oyuncusu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sallai'yi 32 müsabakada 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ile 34 mücadelede 8 sarı kart gören Fernando Muslera izledi.
- KART TABLOSU
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:
Ara transferde kadroya katılan Przemyslaw Frankowski, 12 müsabakada 1 kırmızı, 2 sarı kart cezası aldı. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, takımın en "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini eksik kaldığı Beşiktaş karşısında yaşadı.
Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 15. haftadaki Net Global Sivasspor maçında Metehan Baltacı, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki Günay Güvenç gördü.
- SARI KART RAPORU
Galatasaray'da en fazla sarı kartı Roland Sallai gördü.
Sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında süre alan Macar kanat oyuncusu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sallai'yi 32 müsabakada 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ile 34 mücadelede 8 sarı kart gören Fernando Muslera izledi.
- KART TABLOSU
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Kırmızı
|Sarı
|Przemyslaw Frankowski
|12
|1
|2
|Günay Güvenç
|3
|1
|-
|Metehan Baltacı
|10
|1
|-
|Roland Sallai
|27
|-
|10
|Barış Alper Yılmaz
|32
|-
|8
|Fernando Muslera
|34
|-
|8
|Davinson Sanchez
|31
|-
|7
|Kaan Ayhan
|30
|-
|6
|Lucas Torreira
|32
|-
|4
|Abdülkerim Bardakcı
|32
|-
|4
|Gabriel Sara
|31
|-
|4
|Victor Osimhen
|30
|-
|4
|Yunus Akgün
|30
|-
|4
|Dries Mertens
|34
|-
|3
|Ahmed Kutucu
|14
|-
|3
|Kerem Demirbay
|20
|-
|2
|Ismail Jakobs
|17
|-
|2
|Eren Elmalı
|12
|-
|2
|Mario Lemina
|12
|-
|2
|Alvaro Morata
|12
|-
|2
|Carlos Cuesta
|5
|-
|2
|Berkan Kutlu
|25
|-
|1
|Elias Jelert
|21
|-
|1
|Michy Batshuayi
|18
|-
|1
|Hakim Ziyech
|5
|-
|1
|Mauro Icardi
|7
|-
|-
|Victor Nelsson
|11
|-
|-
|Kerem Aktürkoğlu
|3
|-
|-
|Leo Dubois
|2
|-
|-
|Yusuf Demir
|8
|-
|-
|Derrick Köhn
|1
|-
|-
|Efe Akman
|4
|-
|-
|Eyüp Aydın
|2
|-
|-
|Berat Luş
|1
|-
|-
|Arda Ünyay
|1
|-
|-
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