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Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Nelson Semedo!

Wolverhampton'dan ayrılmaya hazırlanan Nelson Semedo için Galatasaray adı da gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

calendar 30 Mayıs 2025 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Nelson Semedo!
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Wolverhampton forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan Nelson Semedo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basını, 31 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton sonraki takımı için Galatasaray'ın adını da gündeme getirdi. İngiliz medyasında yer alan haberde, Semedo'nun Wolverhampton'dan eski takım arkadaşı Mario Lemina ile yeniden buluşabileceği kaydedildi.

Deneyimli sağ bek ile ayrıca Benfica'nın da ilgilendiği, MLS ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Semedo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Wolverhampton'da geride kalan sezonda 38 maça çıkan Nelson Semedo, 5 asist yaptı.


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