Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen attı.
Galatasaray'da ilk golü atan Yunus Akgün, Osimhen'in golünde de asisti yapan isim oldu. İkinci golü atan Osimhen ise Süper Lig'de 21. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray, Süper Lig'de en zorlu deplasmanlardan olan Samsun'da 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.
Ligde Samsunspor maçından önce Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazandı. Samsunspor, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı. Lider Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1-Galatasaray: 29 maç, 74 puan
2-Fenerbahçe: 28 maç, 68 puan
3-Samsunspor: 30 maç, 51 puan
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.
Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç'in yanı sıra Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Morata ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kerem Demirbay ve Jelert de maçın kadrosunda yer almadı.
SAMSUNSPOR VAR'A TAKILDI
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Samsunspor, 9. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.
Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 14. dakikasında Samsunspor karşısında öne geçti. Soldan Osimhen'in ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu önüne alan Yunus Akgün, yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede bir penaltı itirazında bulundu.
Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında Van Drongelen'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.
Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.
TEMPO YÜKSELMEDİ
Samsunspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısının kalan dakikalarında tempo fazla yükselmedi. İki takım da ilk yarının kalan dakikalarında net pozisyon bulmakta zorlandı.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle Samsunspor karşısında soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus'un pasıyla kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 63. dakikasında etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, geriden gelen Gabriel Sara'ya pasını çıkardı. Sara'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da 73. dakikada sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
OSIMHEN YERİNE MORATA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın ikinci golünü atan Victor Osimhen'i 74. dakikada kenara aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Alvaro Morata oyuna dahil oldu.
ISMAIL JAKOBS GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikalarda Gabriel Sara ve Yunus Akgün de kenara geldi. Ahmed Kutucu ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.
Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift (Dk. 90 Soner Gönül), Zeki Yavru (Dk. 90 Ali Tarkan), Tait (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse, Muja (Dk. 77 Schindler), Moundilmadji
Galatasaray: Muslera, Sallai (Dk. 82 Jakobs), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 82 Mertens), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 74 Morata)
Goller: Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 47 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45 Eren Elmalı, Dk. 51 Sara, Dk. 70 Sallai, Dk. 85 Jakobs (Galatasaray), Dk. 64 Ntcham, Dk. 65 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen attı.
Galatasaray'da ilk golü atan Yunus Akgün, Osimhen'in golünde de asisti yapan isim oldu. İkinci golü atan Osimhen ise Süper Lig'de 21. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray, Süper Lig'de en zorlu deplasmanlardan olan Samsun'da 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.
Ligde Samsunspor maçından önce Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazandı. Samsunspor, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı. Lider Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1-Galatasaray: 29 maç, 74 puan
2-Fenerbahçe: 28 maç, 68 puan
3-Samsunspor: 30 maç, 51 puan
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.
Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç'in yanı sıra Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Morata ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kerem Demirbay ve Jelert de maçın kadrosunda yer almadı.
SAMSUNSPOR VAR'A TAKILDI
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Samsunspor, 9. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.
Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 14. dakikasında Samsunspor karşısında öne geçti. Soldan Osimhen'in ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu önüne alan Yunus Akgün, yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede bir penaltı itirazında bulundu.
Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında Van Drongelen'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.
Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.
TEMPO YÜKSELMEDİ
Samsunspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısının kalan dakikalarında tempo fazla yükselmedi. İki takım da ilk yarının kalan dakikalarında net pozisyon bulmakta zorlandı.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle Samsunspor karşısında soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya adeta golle başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus'un pasıyla kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 63. dakikasında etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, geriden gelen Gabriel Sara'ya pasını çıkardı. Sara'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da 73. dakikada sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
OSIMHEN YERİNE MORATA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın ikinci golünü atan Victor Osimhen'i 74. dakikada kenara aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Alvaro Morata oyuna dahil oldu.
ISMAIL JAKOBS GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikalarda Gabriel Sara ve Yunus Akgün de kenara geldi. Ahmed Kutucu ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.
Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift (Dk. 90 Soner Gönül), Zeki Yavru (Dk. 90 Ali Tarkan), Tait (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse, Muja (Dk. 77 Schindler), Moundilmadji
Galatasaray: Muslera, Sallai (Dk. 82 Jakobs), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 82 Mertens), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 74 Morata)
Goller: Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 47 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45 Eren Elmalı, Dk. 51 Sara, Dk. 70 Sallai, Dk. 85 Jakobs (Galatasaray), Dk. 64 Ntcham, Dk. 65 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)