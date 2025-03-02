Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılı takımın fikstürüne çevrildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.
Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.
İşte Galatasaray'ın ligdeki 11 maçı;
Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.
Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.
İşte Galatasaray'ın ligdeki 11 maçı;
Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
Galatasaray 11 haftada kaç puan toplar?🤔 pic.twitter.com/FffeYv10Ou
— Sporx (@sporx) March 2, 2025