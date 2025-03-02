Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, zorlu bir fikstürden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
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02 Mart 2025 18:21
Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılı takımın fikstürüne çevrildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.

Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.

İşte Galatasaray'ın ligdeki 11 maçı;

Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir

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