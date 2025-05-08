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Galatasaray, Günay'ın sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatılması konusunda prensipte anlaştı.

calendar 08 Mayıs 2025 14:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Günay'ın sözleşmesini uzatıyor!
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Galatasaray, bu sezon şans bulduğunda sergilediği performansla dikkat çeken Günay Güvenç'in sözleşmesini uzatıyor.

Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki deneyimli isimle sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

Günay Güvenç'in Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi. [Radyospor]

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