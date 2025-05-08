Galatasaray, Günay'ın sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray, bu sezon şans bulduğunda sergilediği performansla dikkat çeken Günay Güvenç'in sözleşmesini uzatıyor.
Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki deneyimli isimle sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı.
Günay Güvenç'in Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi. [Radyospor]
Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki deneyimli isimle sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı.
Günay Güvenç'in Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi. [Radyospor]