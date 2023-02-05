Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!

Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2023 13:55
Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Futbolun profesörü... Efsanemiz... İyi ki doğdun Gheorghe Hagi!" ifadelerini kullandı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ