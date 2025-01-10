Galatasaray fırsat transferi peşinde!

Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer döneminin sona ereceği 3 Şubat'a göre bir strateji belirledi. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray fırsat transferi peşinde!
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10 Ocak 2025 07:58
Galatasaray ara transferde yine fırsat kollayacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin sona ereceği 3 Şubat'a göre bir strateji belirledi.

Buna göre Avrupalı kulüplerin gözden çıkardığı veya başka bir takıma transferi gerçekleşmeyen isimler konusunda harekete geçileceği öğrenildi. Yaz dönemindeki Osimhen transferi gibi gerçekleşmesi imkansız gibi görünen hamleler için pusuda beklenecek.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK

Bir taraftan ihtiyaçları için çalışmalarını sürdüren ve çeşitli temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar diğer taraftan da Avrupa'nın majör liglerinde transferin kapanmasıyla beraber önüne çıkacak fırsatları değerlendirmeye çalışacak.

Avrupa'nın üst düzey liglerinden İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'da ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona ererken, İtalya'da 4 Şubat'ta kış transfer dönemi bitecek. Türkiye'de ise ara transfer dönemi 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Avrupa ile aradaki 1 haftalık farkın önemli fırsatlar yaratacağını düşünen sarı-kırmızılılar bu nedenle aceleci olmayacak. 

 
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