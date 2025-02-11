Galatasaray, Eren Kaya'yı renklerine bağladı

Galatasaray, Altınordu'dan transfer edilen 17 yaşındaki sol bek oyuncusu Eren Kaya'nın lisansını çıkarttı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Galatasaray, Eren Kaya'yı renklerine bağladı
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11 Şubat 2025 14:34
Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray, 2. Lig ekibi Altınordu'dan transfer yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, 17 yaşındaki sol bek oyuncusu Eren Kaya'yı renklerine bağladı.

Öte yandan Galatasaray, genç futbolcunun lisansını çıkardığını TFF'ye bildirdi.



STOPERDE DE OYNAYABİLİYOR

Genç oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.

BU SEZON 1 MAÇ

Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev aldı.


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