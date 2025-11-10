Galatasaray'dan Torreira açıklaması!

Galatasaray, Kocaelispor maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.

Galatasaray, Kocaelispor maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 15 maçta süre bulan Torreira, 1 kez gol sevinci yaşadı.

