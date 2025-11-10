Galatasaray'dan Torreira açıklaması!

Galatasaray, Kocaelispor maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."
Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon 15 maçta süre bulan Torreira, 1 kez gol sevinci yaşadı.
