Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncuları Sacha Boey'i kadroya katmayı planlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi!
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13 Nisan 2025 13:09
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın, eski futbolcusu Sacha Boey'i istediği öğrenildi.

BEKLEDİĞİ PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİ

Ocak 2024'te Bayern Münih'e tam 30 milyon euroya satılarak rekor kıran Boey, Alman devinde hem yaşadığı sakatlıklar hem de teknik direktör değişiklikleri sonrası beklediği performansı tam anlamıyla sergileyemedi.

SICAK BAKIYOR

Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabileceği ve eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

2021-2024 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, 83 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

Fransız futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla bir de lig şampiyonluğu kazandı.

BAYERN'DE NE YAPTI?

Genç sağ bek Bayern Münih'te ise son 1.5 sezonda yalnızca 15 resmi maça çıkarken 2 asist yapabildi.

SAKATLIK ŞANSSIZLIĞI

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olduğundan beri şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Fransız sağ bek, sakatlıktan dolayı Bayern Münih'te 32 maç kaçırdı.

INTER MAÇINDA SAHALARA DÖNDÜ

24 yaşındaki Boey son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçında 16 dakika süre alarak sahalara döndü.

BURUK BEĞENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, Sacha Boey ile Galatasaray'da uyumlu bir şekilde çalıştı.

Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı takımda 64 resmi maça çıkan Boey, 3 gol atıp 4 asist yaptı ve 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.  

 
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