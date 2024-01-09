Galatasaray'dan paylaşım: "Hedef 24"

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından şampiyonluk ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan paylaşım: 'Hedef 24'
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09 Ocak 2024 16:18
Galatasaray Kulübü sosyal medya üzerinden şampiyonluk ile ilgili paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından "Yıl 2024, hedef 24" paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın şu anda Süper Lig'de 23 şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabı üzerinden Okan Buruk ile de ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Galatasarayımız adına lig tarihinin en iyi 18 maçlık sezon başlangıcının başrolünde o var: Okan Buruk!" ifadeleri kullanıldı.



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