Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamle için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılı yönetim, Victor Osimhen'i takımda tutmak için çalışmalarını sürdürürken, B planı olarak dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski için devreye girdi.
Barcelona formasıyla bu sezon 52 resmi maçta 42 gol atan Lewandowski'nin, ilerleyen yaşı nedeniyle Katalan kulübü tarafından elden çıkarılabileceği iddia ediliyor. 36 yaşındaki Polonyalı yıldızın yüksek performansına rağmen kulübün gelecek planları doğrultusunda yeni bir sayfa açabileceği ifade ediliyor.
NABIZ YOKLANIYOR
Galatasaray cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için girişimlere başladı. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim, Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması kurdu ve şartlar konusunda ön bilgi aldı.
FRANKOWSKI'DEN OLUMLU REFERANS
Sarı-kırmızılı takımın Polonyalı oyuncularından Frankowski, Lewandowski transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "Lewa'ya Galatasaray hakkında çok iyi şeyler anlattım. Taraftarımızın tutkusunu, kulübün büyüklüğünü ve İstanbul'daki hayatı paylaştım. Buraya gelmesini çok isterim."
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Lewandowski'nin adı, Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılıyor. Arap kulüplerinin yüksek maaş teklifleriyle devreye girdiği ancak Galatasaray'ın sportif proje ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle öne çıktığı belirtiliyor.