Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamle için kolları sıvadı.



Sarı kırmızılı yönetim, Victor Osimhen'i takımda tutmak için çalışmalarını sürdürürken, B planı olarak dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski için devreye girdi.

Barcelona formasıyla bu sezon 52 resmi maçta 42 gol atan Lewandowski'nin, ilerleyen yaşı nedeniyle Katalan kulübü tarafından elden çıkarılabileceği iddia ediliyor. 36 yaşındaki Polonyalı yıldızın yüksek performansına rağmen kulübün gelecek planları doğrultusunda yeni bir sayfa açabileceği ifade ediliyor.Galatasaray cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için girişimlere başladı. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim, Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması kurdu ve şartlar konusunda ön bilgi aldı.Sarı-kırmızılı takımın Polonyalı oyuncularından Frankowski, Lewandowski transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:Lewandowski'nin adı, Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılıyor. Arap kulüplerinin yüksek maaş teklifleriyle devreye girdiği ancak Galatasaray'ın sportif proje ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle öne çıktığı belirtiliyor.