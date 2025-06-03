Galatasaray'dan Muslera'dan sonra 20 milyon euro'luk kaleci arayışı!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından kaleyi teslim edeceği eldiveni bulmak için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

calendar 03 Haziran 2025 10:59
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Muslera'dan sonra 20 milyon euro'luk kaleci arayışı!
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından uzun yıllar kaleyi emanet edebileceği bir isim arayışına hız verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezonda güven verecek ve kaleyi uzun yıllar devralacak bir eldiven için tam 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

LUNIN LİSTENİN BAŞINDA



Galatasaray'ın transfer listesinde Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin ilk sırada yer alıyor. İspanyol devinde Thibaut Courtois'nın gölgesinde kalan genç kaleci, performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Lunin'in transferi için Real Madrid ile temaslarını sürdürüyor.

SVILAR DA RADAR ALTINDA

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Sırp kaleci Mile Svilar'ı da gündemine aldı. 24 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezon Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray yönetimi, Svilar için de nabız yoklarken, İtalya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. 


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