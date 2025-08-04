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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a mesaj: "Eylülü bekle"

Galatasaray, takımdaki tüm eksikleri tamamladıktan sonra İlkay Gündoğan'nın transferini bitirmeyi planlıyor.

calendar 04 Ağustos 2025 10:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a mesaj: 'Eylülü bekle'
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Galatasaray'da bir ara alevlenen ve sonrasında buzdolabına kaldırılan İlkay Gündoğan transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Önceliği eksik bölgelerini tamamlamaya veren sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya "Eylülü bekle" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

34 yaşındaki yıldız, 4-5 milyon euroluk bir maaş teklifini kabul eder ve anlaşma sağlanırsa Manchester City de bonservisini verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu. 

 
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