Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yerli takviye için düğmeye bastı.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la ilgileniyor.
G.SARAY GÖRÜŞME YAPACAK
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, kısa süre içinde 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle bir araya gelecek.
KÖLN DE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün, bugün Ahmet Can Kaplan ile bir görüşme gerçekleştireceği de öğrenildi.
FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Hollanda temsilcisinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
HEITINGA: "YENİ BİR MEYDAN OKUMA İÇİN İZİN ALDI"
Öte yandan Ajax, genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmelerini tamamlaması için izin verdi. Voetbal International'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KV Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Heitinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı.
Heitinga, Mechelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı" ifadelerini kullandı.
AJAX'TA NE YAPTI?
Geride kalan 3 sezonda 25 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, 1 asistlik katkı sağladı.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la ilgileniyor.
G.SARAY GÖRÜŞME YAPACAK
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, kısa süre içinde 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle bir araya gelecek.
KÖLN DE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün, bugün Ahmet Can Kaplan ile bir görüşme gerçekleştireceği de öğrenildi.
FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Hollanda temsilcisinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
HEITINGA: "YENİ BİR MEYDAN OKUMA İÇİN İZİN ALDI"
Öte yandan Ajax, genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmelerini tamamlaması için izin verdi. Voetbal International'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KV Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Heitinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı.
Heitinga, Mechelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı" ifadelerini kullandı.
AJAX'TA NE YAPTI?
Geride kalan 3 sezonda 25 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, 1 asistlik katkı sağladı.