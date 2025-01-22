Galatasaray Daikin yarı final için sahaya çıkıyor

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda perşembe günü Olympiakos'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; fcmetz.com
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Galatasaray Daikin yarı final için sahaya çıkıyor
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22 Ocak 2025 12:21
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Yunanistan ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray, yarı finale yükselmesi durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 
 
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