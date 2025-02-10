Galatasaray'da Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!
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10 Şubat 2025 15:15
Son güncelleme 10 Şubat 2025 15:22
Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak. 

Yağız Sabuncuoplu'nun haberine göre, pazar günü MR'ı çekilen 24 yaşındaki oyuncunun 7-10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor. 

NE OLMUŞTU?

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. haftasında oynanan Ajax maçının 61. dakikasında dizinden sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 

AZ ALKMAAR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Yunus Akgün'ün UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat tarihinde oynanacak olan AZ Alkmaar mücadelesinde oynama ihtimali zor gözüküyor. 

PERFORMANSI

Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi. 



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