Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını koruyan lider Galatasaray, kalan 7 maçta adımlarını dikkatli atacak.
Kendilerini final niteliğinde 7 maçın beklediğine dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk'un, Bodrum FK karşılaşmasıyla beraber bunun altını çizeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın şampiyonluk hedefine giden yolda takımın lider isimlerinden destek alacağı da vurgulandı. Okan Buruk önceki iki sezon son haftalara girilirken; Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kaan Ayhan ve Abdülkerim gibi deneyimli oyuncuları motivasyon konusunda devreye sokmuştu.
Kendilerini final niteliğinde 7 maçın beklediğine dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk'un, Bodrum FK karşılaşmasıyla beraber bunun altını çizeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın şampiyonluk hedefine giden yolda takımın lider isimlerinden destek alacağı da vurgulandı. Okan Buruk önceki iki sezon son haftalara girilirken; Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kaan Ayhan ve Abdülkerim gibi deneyimli oyuncuları motivasyon konusunda devreye sokmuştu.