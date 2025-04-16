Galatasaray'da liderler devreye!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde kalan maçlar için takımın deneyimli ve lider isimlerinden destek alacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da liderler devreye!
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16 Nisan 2025 09:45
Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını koruyan lider Galatasaray, kalan 7 maçta adımlarını dikkatli atacak.

Kendilerini final niteliğinde 7 maçın beklediğine dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk'un, Bodrum FK karşılaşmasıyla beraber bunun altını çizeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın şampiyonluk hedefine giden yolda takımın lider isimlerinden destek alacağı da vurgulandı. Okan Buruk önceki iki sezon son haftalara girilirken; Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kaan Ayhan ve Abdülkerim gibi deneyimli oyuncuları motivasyon konusunda devreye sokmuştu.

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