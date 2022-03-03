Galatasaray'da kulüp çalışanlarına bir zam daha

Galatasaray'da çalışanların maaşlarına yüzde 35'in üzerinde yeni zamlar yapıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kulüp çalışanlarına bir zam daha
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03 Mart 2022 10:33
Galatasaray Kulübü, geçen Kasım ayında kulüp çalışanlarına yüzde 40 zam yapmış ve birçok personelin maaşında ciddi düzenlemeye gitmişti.

Yönetim Kurulu'nun önerisiyle kulüp çalışanlarına yüzde 35'in üzerinde yeni zamlar yapıldı.

Galatasaray'da kulüp çalışanlarına zamlı maaşlar bu ay yattı.

Önceki dönemlerde birçok kulüp personeli düşük maaş nedeniyle şartlardan şikayetçiydi.

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